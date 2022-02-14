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Аналитик назвал реальной цену на нефть в 115 долларов за баррель
Экономика
Аналитик назвал реальной цену на нефть в 115 долларов за баррель
Федеральное агентство новостей  / 

Спекулянты используют новости для своей выгоды, чтобы как можно быстрее протестировать психологически важный уровень в 100 долларов за баррель. Об этом ФАН рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Стоимость нефти Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как отметил Владислав Антонов, в понедельник, 14 февраля, черное золото подорожало до нового максимума с сентября 2021 года. Росту нефтяных котировок способствует геополитическая напряженность. Спекулянты используют новости для своей выгоды, чтобы как можно быстрее протестировать психологически важный уровень 100 долларов за баррель.

Аналитик назвал реальным цену на нефть в 115 долларов за баррель
Федеральное агентство новостей /

«Краткосрочный «бычий» тренд длится с конца декабря 2021 года от уровня 69,25 доллара, среднесрочный — с апреля 2020 года от уровня 15,90 доллара за баррель. Цена подорожала на 38,7% и 50,4% соответственно. Уровень в 100 долларов является промежуточным сопротивлением. Покупатели держат курс к максимумам 2014 года на 115 долларов за баррель. Именно из зоны 113–115 долларов стоит ожидать снижения цен на нефть», — заключил Владислав Антонов.

Российская валюта сохраняет потенциал роста при ослаблении геополитического давления, заявил ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что такие показатели соответствуют докризисному уровню цен. Влияют разные факторы: рыночные, политические. С соответствующим прогнозом о динамике цен на нефть ранее выступал портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили. Одним из факторов эксперт назвал ужесточение монетарной политики ФРС США.

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