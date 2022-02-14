Аналитик назвал реальной цену на нефть в 115 долларов за баррель

Спекулянты используют новости для своей выгоды, чтобы как можно быстрее протестировать психологически важный уровень в 100 долларов за баррель. Об этом ФАН рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Стоимость нефти Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как отметил Владислав Антонов, в понедельник, 14 февраля, черное золото подорожало до нового максимума с сентября 2021 года. Росту нефтяных котировок способствует геополитическая напряженность. Спекулянты используют новости для своей выгоды, чтобы как можно быстрее протестировать психологически важный уровень 100 долларов за баррель.

Федеральное агентство новостей /

«Краткосрочный «бычий» тренд длится с конца декабря 2021 года от уровня 69,25 доллара, среднесрочный — с апреля 2020 года от уровня 15,90 доллара за баррель. Цена подорожала на 38,7% и 50,4% соответственно. Уровень в 100 долларов является промежуточным сопротивлением. Покупатели держат курс к максимумам 2014 года на 115 долларов за баррель. Именно из зоны 113–115 долларов стоит ожидать снижения цен на нефть», — заключил Владислав Антонов.

Российская валюта сохраняет потенциал роста при ослаблении геополитического давления, заявил ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что такие показатели соответствуют докризисному уровню цен. Влияют разные факторы: рыночные, политические. С соответствующим прогнозом о динамике цен на нефть ранее выступал портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили. Одним из факторов эксперт назвал ужесточение монетарной политики ФРС США.