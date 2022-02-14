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Литовкин: США далеки от создания систем для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами

Армия
Литовкин: США далеки от создания систем для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами
facebook.com  /  Виктор Литовкин

Москва, 14 февраля. Американские ракеты SM-6, которые якобы должны противостоять российским гиперзвуковым боеприпасам, существуют только на бумаге, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

В интервью iReactor он обесценил заявление США о создании боеприпасов для борьбы с гиперзвуковыми ракетами ВС РФ. По его словам, в настоящее время речь идет только о перспективах появления систем для противодействия российскому «гиперзвуку».

«Как мы говорим в России: "хотеть не вредно". У них еще ничего нет! Для того чтобы перехватывать "гиперзвук", должны быть радиолокаторы, которые могут увидеть "гиперзвук" и засечь его, сделать наведение на ракету своими противоракетными системами», — объяснил эксперт.

По его словам, американцы далеки от создания систем для борьбы с гиперзвуковыми ракетами, которые на сегодняшний день есть только у России. Он также напомнил, что сегодня ни одна страна в мире не имеет на вооружении комплексов ПРО, которые могли бы перехватывать их.

«Американцы чемпионы мира по рекламе. Они могут рекламировать все, что угодно, но это не значит, что у них это есть, и что в ближайшее 5-10 лет это у них получится», — говорит Литовкин.

Ранее Infox писал, что гиперзвуковое оружие дает колоссальное преимущество странам в случае конфликта, поэтому России важно держать в секрете свои уникальные технологии. Эксперты считают, что у Вашингтона остался последний шанс догнать Москву в сфере создания гиперзвуковых систем.

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