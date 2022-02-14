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Эфир: Почему CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях в Пекине

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 12:07
Спорт
Эфир: Почему CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях в Пекине
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Санкт-Петербург, 14 февраля. Почему Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, обсуждают в онлайн-эфире, который проводит Медиагруппа «Патриот».

Арбитры CAS — итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич — в понедельник, 14 февраля, допустили российскую фигуристку к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине. Решение принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» и особого подхода к ним, при этом апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) были отклонены.

Почему западные спортивные функционеры вдруг снизошли до справедливых решений по отношению к российским спортсменам; как вообще выглядит спортивная делегация России на Олимпиаде в Пекине, насколько оправдываются прогнозы по видам спорта; правда ли, что китайские таможенные службы не позволили норвежцам ввезти в страну лекарства от астмы, являющиеся допингом; какие российские регионы лидируют в медальном зачете; каковы бытовые условия спортсменов в Пекине; какие страны войдут в топ-10 победителей Олимпиады — на эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга и президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников.

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олимпийские игры валиева прямой эфир
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