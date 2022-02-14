Поставки «Газпрома» через территорию Украины сократились до 58,62 млн кубометров

Киев, 14 февраля. Поставки «Газпрома» по газотранспортной системе (ГТС) Украины сократились вдвое от контрактных обязательств. Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными, пишет РИА Новости.

Транзит российского газа по территории Украины составляет 58,62 млн кубометров, и это практически половина от 109 млн кубометров в сутки, предусмотренных соглашением на 2022 год. Как отмечает украинский оператор, 10 февраля поставки упали до 57,12 млн кубометров, против 79–98 млн 7-9 февраля. Прокачка 11–12 февраля находилась на уровне 52 млн кубометров, а заявка на 13 февраля предусматривает объем в 51,03 млн.

Украина жалуется на сокращение поставок газа из России, однако ничего не делает для модернизации своей газотранспортной системы, хотя получает от прокачки по ней 2-3 млрд долларов в год. Об этом ранее заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.