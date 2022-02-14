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Поставки «Газпрома» через территорию Украины сократились до 58,62 млн кубометров

Экономика
Поставки «Газпрома» через территорию Украины сократились до 58,62 млн кубометров
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 14 февраля. Поставки «Газпрома» по газотранспортной системе (ГТС) Украины сократились вдвое от контрактных обязательств. Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными, пишет РИА Новости.

Транзит российского газа по территории Украины составляет 58,62 млн кубометров, и это практически половина от 109 млн кубометров в сутки, предусмотренных соглашением на 2022 год. Как отмечает украинский оператор, 10 февраля поставки упали до 57,12 млн кубометров, против 79–98 млн 7-9 февраля. Прокачка 11–12 февраля находилась на уровне 52 млн кубометров, а заявка на 13 февраля предусматривает объем в 51,03 млн.

Украина жалуется на сокращение поставок газа из России, однако ничего не делает для модернизации своей газотранспортной системы, хотя получает от прокачки по ней 2-3 млрд долларов в год. Об этом ранее заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

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