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В Tinder появилась новая опция, добавляющая свиданиям авантюризма
Технологии
В Tinder появилась новая опция, добавляющая свиданиям авантюризма
pixabay.com  /  Katerina Holmes

Москва, 14 февраля. В честь Дня святого Валентина создатели самого популярного дейтингового приложения Tinder предложили пользователям новую функцию. Те, кто устал от привычной рутины знакомств в интернете, теперь смогут авантюрно подойти к свиданию. Tinder решили при помощи новой опции превратить набившее оскомину знакомство в интернете в наиболее увлекательный, захватывающий, честный и романтичный процесс. Функция называется «Свидание вслепую», пишет журнал Elle.

Как же это работает? Пользователи отвечают на ряд вопросов, после чего приложение подбирает им пару на основе общих черт и интересов. Потом идет этап общения в чате. Собеседники и возможно будущие спутники знают только ответы другого пользователя и при этом они ограничены во времени. И только потом уже можно лайкнуть профиль и, наконец, увидеть своего визави.

Согласно исследованиям Tinder, участникам эксперимента уже удалось благодаря нововведению сделать на 40% больше мэтчей, чем тем, кто использовал привычную функцию быстрого чата с видимыми профилями.

«Есть что-то действительно особенное в том, чтобы позволить разговору раскрыть чью-то личность без предубеждений, которые можно составить по фотографиям. Новый опыт свидания вслепую предлагает удивительно веселый, основанный на подшучивании способ взаимодействия и создания связей, совершенно новый для Tinder», — заявил Кайл Миллер, вице-президент по инновациям Tinder.

Пока опция «Свидание вслепую» запущена только на родине приложения — в США, но вскоре планируется к запуску и в других уголках планеты.

Ранее сообщалось, как пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder».

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