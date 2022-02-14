Игрушки и товары для творчества могут резко подорожать на российском рынке

Москва, 14 февраля. Российские ретейлеры предупредили, что игрушки и товары для творчества в текущем году могут подорожать на 10–15%. Причиной является инициатива Минпромторга РФ, пишут «Ведомости».

Ведомство предложило маркировать данную продукцию «Знаком качества», запустив эксперимент уже в июне. В частности, эта мера должна коснуться красок, пластилина, смесей для лепки, кукол, фигурок людей и животных, конструкторов, моделей для сборки, головоломок и других настольных игр, самокатов, игрушечных гоночных автомобилей и оружия, электронных игр с экранами.

Необходимость в маркировке объясняется тем, что объем контрафакта в данном сегменте в прошлом году превысил 43%. Однако ретейлеры и производители заявили, что рост цен в таком случае затронет дешевые товары. Кроме того, это приведет к потере мелкооптовых покупателей, не использующих электронный документооборот, уточняет «ФедералПресс»

Правительство РФ также планирует в тестовом режиме запустить систему маркировки электротехники. К программе добровольно могут присоединиться производители и импортеры данных товаров.