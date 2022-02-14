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CAS сообщил, что права Валиевой на юридическую поддержку были нарушены

Олимпийские игры 2022
CAS сообщил, что права Валиевой на юридическую поддержку были нарушены
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 14 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отмечает серьезные проблемы в связи с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева была допущена до участия в личном турнире на Олимпийских играх — 2022 года в Пекине. CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение об отмене временного отстранения фигуристки от участия в Играх.

«CAS отмечает, что серьезная проблема с несвоевременным извещением спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года, нарушила право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было ее виной в ходе Олимпиады», — говорится в релизе CAS.

Ранее стало известно, что Международное агентство по тестированию (ITA) признало решение CAS по делу спортсменки.

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допинг cas валиева
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