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ОКР считает важным проведение объективного расследования по допинговому делу Валиевой

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 12:12
Олимпийские игры 2022
ОКР считает важным проведение объективного расследования по допинговому делу Валиевой
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 14 февраля. Олимпийский комитет России сделал официальное заявление по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Юристы ОКР совместно с адвокатами фигуристки доказали, что решение российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) должно оставаться в силе. Кроме того, за Валиевой необходимо сохранить ее законное право участвовать в Олимпийских играх — 2022.

В ОКР подчеркнули важность проведения полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации по делу фигуристки. Комитет обратил внимание на соблюдение сроков исследования допинг-пробы.

Ранее было принято решение допустить Валиеву до личного турнира Игр в Пекине. При этом был учтен ее статус «защищенной персоны», так как спортсменке еще нет 16 лет.

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суд допинг валиева
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