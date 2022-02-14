ОКР считает важным проведение объективного расследования по допинговому делу Валиевой

Пекин, 14 февраля. Олимпийский комитет России сделал официальное заявление по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Юристы ОКР совместно с адвокатами фигуристки доказали, что решение российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) должно оставаться в силе. Кроме того, за Валиевой необходимо сохранить ее законное право участвовать в Олимпийских играх — 2022.

В ОКР подчеркнули важность проведения полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации по делу фигуристки. Комитет обратил внимание на соблюдение сроков исследования допинг-пробы.

Ранее было принято решение допустить Валиеву до личного турнира Игр в Пекине. При этом был учтен ее статус «защищенной персоны», так как спортсменке еще нет 16 лет.