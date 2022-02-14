Депутат Пайкин предложил сделать Валиеву знаменосцем команды России на закрытии ОИ

Пекин, 14 февраля. Депутат Государственной думы Борис Пайкин предложил сделать фигуристку Камилу Валиеву, оказавшую в центре внимания из-за допинг-скандала, знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Мероприятие пройдет 20 февраля.

Пайкин отметил, что 15-летняя спортсменка подверглась беспрецедентному давлению, которого не было на Олимпийских играх за все время. Поэтому парламентарий считает, что Валиева должна нести знамя сборной России на церемонии закрытия Игр. Таким образом российская сторона выразила бы уважение к мужеству и стойкости юной ученицы Этери Тутберидзе, убежден Пайкин.

«Камила должна гордо нести знамя команды как олицетворение воли к победе и любви к спорту», — заявил российский депутат в беседе с ТАСС.

Спортивный арбитражный суд после длительных разбирательств вынес решение в пользу россиянки. Спортсменка допущена до участия в личных соревнованиях Олимпиады. Камила Валиева уже провела тренировку, на которой чисто откатала свою программу.