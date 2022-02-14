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Ирина Роднина заявила о возможности дальнейшего разбирательства по делу Валиевой

Олимпийские игры 2022
Ирина Роднина заявила о возможности дальнейшего разбирательства по делу Валиевой
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 14 февраля. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

Роднина заявила, что сегодня все могут спокойно выдохнуть. Она отметила, что завтра стартуют одиночные соревнования, которые станут самым трудным моментом для Валиевой.

«Сегодня мы рады. К сожалению, дверь для дальнейших разбирательств оставлена открытой», — заявила Роднина «Чемпионату».

По словам олимпийской чемпионки, тему с сомнительным допинг-тестом Валиевой не оставят просто так. Роднина сделала вывод, что пока это вопрос не будет решен внутри страны, многие проблемные темы будут решаться другими.

Решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпийских игр в Пекине принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» — спортсменке еще нет 16 лет, сообщили ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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