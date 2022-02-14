Арабская коалиция уничтожила систему связи йеменских хуситов в Сане

Эр-Рияд, 14 февраля. Арабская коалиция заявила об уничтожении системы коммуникаций повстанцев хуситского движения «Ансар Аллах», которая использовалась для управления беспилотными летательными аппаратами при проведении атакующих операций.

По данным военного альянса, система находилась в здании министерства связи и информационных технологий в столице Йемена — Сане.

«Хуситы милитаристскими методами используют йеменские государственные учреждения и министерства для проведения враждебных операций», — говорится в сообщении арабской коалиции.

The Arab Coalition fighting in #Yemen destroys a #Houthi telecommunication system used to control drones, Saudi State TV reports.https://t.co/2QdhfUCw32 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 14, 2022

Прежде чем нанести удар по системе коммуникаций хуситов, арабская коалиция призвала гражданских лиц, находящихся в зданиях министерств в Сане, к эвакуации.

Согласно заявлению, именно эта локация была связана с атакой беспилотника повстанцев 10 февраля на международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии, в результате которой пострадали 12 мирных жителей.

«Трансграничные нападения требуют более эффективного реагирования в рамках международного права», — говорится в заявлении военного альянса во главе с Саудовской Аравией.

Andy Vermaut shares:Arab Coalition asks civilians in ministries in Yemen's Sanaa to evacuate: Arab Coalition fighting in Yemen late on Sunday asked civilians in Yemeni ministries in the Houthi-controlled capital Sanaa to immediately… https://t.co/t7aJAYbb6n #andyvermaut pic.twitter.com/wgq2iVKoMz — Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 14, 2022

Напомним, что движение «Ансар Аллах» активизировало свои нападения на гражданские объекты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в январе нынешнего года после успешных действий правительственных сил республики, поддерживаемых арабской коалицией.

В первых числах 2022 года проэмиратские йеменские отряды, известные как бригады «Гиганты», сыграли ключевую роль в изгнании хуситов из нескольких городов и поселков в центральном Йемене, нанеся тяжелые потери повстанцами. Собственно, именно поэтому ополченцы нацелились на Абу-Даби.

Федеральное агентство новостей /

Арабская коалиция вмешалась в йеменский кризис в 2015 году, чтобы вытеснить повстанцев «Ансар Аллах», которые захватили большую часть страны, и восстановить правительство президента Йемена Мансура Хади. Многолетняя война поставила республику на грань голода и, как отмечает Организация Объединенных Наций (ООН), спровоцировала худший гуманитарный кризис в мире.