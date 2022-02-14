Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 12:18
12:17
Происшествия
Суд в Екатеринбурге приговорил к 14 годам колонии главаря хакерской группировки Lurk
12:09
Политика
СБУ попросила украинцев сохранять спокойствие на фоне нагнетания паники в СМИ
12:06
Армия
Кедми описал «черноморский сценарий» полного уничтожения обороны Украины всего за 5 часов
12:04
Армия
Литовкин: США далеки от создания систем для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами
12:04
Спорт
Эфир: Почему CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях в Пекине
12:04
Экономика
Поставки «Газпрома» через территорию Украины сократились до 58,62 млн кубометров
12:03
Общество
Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19
12:02
Общество
Вопрос о выписке госпитализированного с коронавирусом Жириновского не рассматривается
12:00
Политика
У США своя игра: зачем Вашингтон толкает Украину на провокацию против Донбасса
11:59
Происшествия
Агрессивный пассажир напал на кондуктора автобуса в Колпино
Все новости

Арабская коалиция уничтожила систему связи йеменских хуситов в Сане

Весь мир
Арабская коалиция уничтожила систему связи йеменских хуситов в Сане
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi/dpa

Эр-Рияд, 14 февраля. Арабская коалиция заявила об уничтожении системы коммуникаций повстанцев хуситского движения «Ансар Аллах», которая использовалась для управления беспилотными летательными аппаратами при проведении атакующих операций.

По данным военного альянса, система находилась в здании министерства связи и информационных технологий в столице Йемена — Сане.

«Хуситы милитаристскими методами используют йеменские государственные учреждения и министерства для проведения враждебных операций», — говорится в сообщении арабской коалиции.

Прежде чем нанести удар по системе коммуникаций хуситов, арабская коалиция призвала гражданских лиц, находящихся в зданиях министерств в Сане, к эвакуации.

Согласно заявлению, именно эта локация была связана с атакой беспилотника повстанцев 10 февраля на международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии, в результате которой пострадали 12 мирных жителей.

«Трансграничные нападения требуют более эффективного реагирования в рамках международного права», — говорится в заявлении военного альянса во главе с Саудовской Аравией.

Напомним, что движение «Ансар Аллах» активизировало свои нападения на гражданские объекты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в январе нынешнего года после успешных действий правительственных сил республики, поддерживаемых арабской коалицией.

В первых числах 2022 года проэмиратские йеменские отряды, известные как бригады «Гиганты», сыграли ключевую роль в изгнании хуситов из нескольких городов и поселков в центральном Йемене, нанеся тяжелые потери повстанцами. Собственно, именно поэтому ополченцы нацелились на Абу-Даби.

Арабская коалиция уничтожила систему коммуникации йеменских хуситов в Сане
Федеральное агентство новостей /

Арабская коалиция вмешалась в йеменский кризис в 2015 году, чтобы вытеснить повстанцев «Ансар Аллах», которые захватили большую часть страны, и восстановить правительство президента Йемена Мансура Хади. Многолетняя война поставила республику на грань голода и, как отмечает Организация Объединенных Наций (ООН), спровоцировала худший гуманитарный кризис в мире.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Арабская коалиция уничтожила систему связи йеменских хуситов в Сане
саудовская аравия йемен хуситы ансар аллах арабская коалиция
Комментировать