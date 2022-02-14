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ITA заявило о продолжении разбирательств по Валиевой со стороны РУСАДА

Олимпийские игры 2022
ITA заявило о продолжении разбирательств по Валиевой со стороны РУСАДА
twitter.com  /  @rusadasoftware

Москва, 14 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательство по делу фигуристки Камилы Валиевой после обнаружения сомнительной допинг-пробы. Об этом сообщили на сайте Международного агентства тестирования (ITA).

В сообщении ITA говорится, что расследование очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсменки запросить анализ пробы продолжится в РУСАДА в установленном порядке. Отмечается, что все дополнительные сведения по делу будут публиковаться в виде заявлений.

«Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев», — сообщили в ITA.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о разрешении Валиевой продолжать участие в Олимпиаде после обнаружения сомнительной допинг-пробы.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряные медали в танцах на льду. Для сборной России это 18-я награда на Олимпиаде в Пекине.

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допинг русада валиева
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