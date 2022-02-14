Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 12:18
12:17
Происшествия
Суд в Екатеринбурге приговорил к 14 годам колонии главаря хакерской группировки Lurk
12:09
Политика
СБУ попросила украинцев сохранять спокойствие на фоне нагнетания паники в СМИ
12:06
Армия
Кедми описал «черноморский сценарий» полного уничтожения обороны Украины всего за 5 часов
12:04
Армия
Литовкин: США далеки от создания систем для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами
12:04
Спорт
Эфир: Почему CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях в Пекине
12:04
Экономика
Поставки «Газпрома» через территорию Украины сократились до 58,62 млн кубометров
12:03
Общество
Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19
12:02
Общество
Вопрос о выписке госпитализированного с коронавирусом Жириновского не рассматривается
12:00
Политика
У США своя игра: зачем Вашингтон толкает Украину на провокацию против Донбасса
11:59
Происшествия
Агрессивный пассажир напал на кондуктора автобуса в Колпино
Все новости

Лукашенко сообщил о намерении в ближайшее время провести встречу с Путиным

Политика
Лукашенко сообщил о намерении в ближайшее время провести встречу с Путиным
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 14 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом глава республики сказал во время разговора с украинским политическим деятелем Александром Морозом, который дважды занимал пост председателя Верховной рады.

Как стало известно ранее, 12 февраля Путин созвонился с Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Также президенты затронули вопросы развития сотрудничества России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лукашенко сообщил о намерении в ближайшее время провести встречу с Путиным
путин россия белоруссия лукашенко
Комментировать