Лукашенко сообщил о намерении в ближайшее время провести встречу с Путиным

Минск, 14 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом глава республики сказал во время разговора с украинским политическим деятелем Александром Морозом, который дважды занимал пост председателя Верховной рады.

Как стало известно ранее, 12 февраля Путин созвонился с Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Также президенты затронули вопросы развития сотрудничества России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля.