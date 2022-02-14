Кедми: странам Запада грозит полное уничтожение в случае третьей мировой войны

Москва, 14 февраля. Странам Запада грозит полное уничтожение в случае третьей мировой войны, поэтому они боятся совершать агрессивные шаги в отношении России, заявил политолог Яков Кедми.

Эксперт объяснил, почему западные страны не рискнут развязать третью мировую войну. По его словам, они попросту не готовы к глобальному военному противостоянию, уцелеть в котором у них практически не будет шансов.

«Жертвовать своей страной для того, чтобы спасти престиж американского президента, или очередного украинского президента, или генерального секретаря НАТО — никто не будет», — заявил политолог.

Кедми подчеркнул, что оппонентам России грозит полное уничтожение в случае третьей мировой войны. По его словам, у США и стран Европы есть только два пути: либо с позором отступить, либо исчезнуть. Он объяснил, что из-за огромных площадей РФ уничтожить невозможно, а вот американцев и их союзников по Североатлантическому альянсу вполне реально. По его словам, для этого даже не потребуется новейшее российское вооружение.

Ранее сообщалось, что попытка развязать войну с Россией может обернуться для США распадом страны. Также стало известно, что Британия продолжает агрессивную политику в отношении Москвы, передает Infox.