WADA осталось недовольно решением CAS по делу российской фигуристки Валиевой

Пекин, 14 февраля. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Пресс-служба WADA опубликовала на официальном сайте заявление относительно решения CAS по делу Камилы Валиевой, которую допустили до турнира одиночниц в рамках ОИ-2022. Представители организации выразили недовольство отклонением апелляции о временном отстранении 15-летней фигуристки.

«WADA разочаровано сегодняшним решением CAS отклонить апелляцию по делу Валиевой», — подчеркнули в WADA.

Валиева, которая вместе с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой представит Россию в соревнованиях одиночниц, сегодня провела первую тренировку после вынесения решения CAS. Воспитанница Этери Тутберидзе чисто откатала короткую программу.