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WADA осталось недовольно решением CAS по делу российской фигуристки Валиевой

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 11:45
Спорт
WADA осталось недовольно решением CAS по делу российской фигуристки Валиевой
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 14 февраля. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Пресс-служба WADA опубликовала на официальном сайте заявление относительно решения CAS по делу Камилы Валиевой, которую допустили до турнира одиночниц в рамках ОИ-2022. Представители организации выразили недовольство отклонением апелляции о временном отстранении 15-летней фигуристки.

«WADA разочаровано сегодняшним решением CAS отклонить апелляцию по делу Валиевой», — подчеркнули в WADA.

Валиева, которая вместе с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой представит Россию в соревнованиях одиночниц, сегодня провела первую тренировку после вынесения решения CAS. Воспитанница Этери Тутберидзе чисто откатала короткую программу.

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WADA cas валиева фигурное катание допинг-скандал
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