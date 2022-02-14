Эвакуируя военных инструкторов с Украины, США бегут с войны, которую сами объявили, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Эвакуация инструкторов

Американский министр обороны Ллойд Остин приказал вывести с Украины 160 военных инструкторов Национальной гвардии США. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно имеющейся информации, эвакуация американского военного персонала с украинской территории осуществляется не на постоянной основе.

Федеральное агентство новостей /

«Министр Остин распорядился временно передислоцировать 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые были развернуты на Украине с конца ноября», — говорится в публикации.

Бегство США

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что американцы бегут с войны, которую сами объявили. Иначе и не скажешь.

«И, опять же, возникает загадка: а зачем направляли этих самых инструкторов? Получается, что выполняли они исключительно бутафорские функции, якобы обучая украинских военных. И выходит, что их миссия окончена? Если с дипломатами все еще укладывалось в понимание, то здесь точно нет. Или, может, американцы решили сами напасть на Украину?» — задается вопросом Антон Бредихин.

Федеральное агентство новостей /

Политолог Владимир Карасев заметил, что представители Пентагона не хотят, как в Афганистане. Позорное бегство легло на «доблестную» американскую армию очередным позорным пятном.

«Американцы не умеют воевать с соперниками, равными или немного уступающими по силе. Украина была неоднократно использована Госдепом США в качестве раздражителя против России. Наступил момент, когда пора бежать. И нужно это сделать максимально красиво. Чем сейчас американские инструкторы устами Остина и занимаются», — заключил собеседник ФАН.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.