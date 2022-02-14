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Читатели Daily Mail: Путин рассмеялся бы Джонсону в лицо

Политика
Читатели Daily Mail: Путин рассмеялся бы Джонсону в лицо
gov.uk

Лондон, 14 февраля. Читатели издания Daily Mail высмеяли желание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «оттащить Россию от края пропасти». По мнению комментаторов, у политика и без того хватает проблем.

Британцы возмутились, что вместо решения проблем собственной страны британский премьер вмешивается в дела других стран. Джонсону предложили совершить турне по Великобритании и выслушать опасения граждан по поводу будущего страны, которой он вроде как должен управлять.

«Мне кажется, Путин рассмеялся бы Джонсону в лицо. Его в своей стране не уважают, не говоря уже о других», — иронизирует один из читателей.

«А чего он, собственно, хочет добиться?» — недоумевает другой юзер.

Читатели Daily Mail: Путин рассмеялся бы Джонсону в лицо
pixabay.com /

Британцы предложили Джонсону отправиться в Киев и заставить власти Украины соблюдать Минские соглашения, а затем потребовать от США прекратить попытки вмешиваться в дела Европы. Только в таком случае рейтинг политика вновь поднимется, говорят люди.

«Россияне и украинцы не собираются воевать, тогда зачем Британия и другие подталкивают их к этому?» — удивляется комментатор.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. В МИД Украины опровергли его слова и назвали фразу вырванной из контекста, передает НСН.

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Борис Джонсон великобритания daily mail
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