Эксперт Тимофеев оценил преимущества покупки квартиры в ипотеку и аренды жилья

Москва, 14 февраля. Вопрос аренды и приобретения квартиры не является исключительно экономической проблемой. Принимая решение о покупке недвижимости, люди думают об обретении своего крова, где они проживут долгие годы. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал генеральный директор петербургской строительной компании «Ситистройпроект» Василий Тимофеев.

Становясь владельцами жилья, граждане могут обустроить его по своему усмотрению, что не дает аренда. Кроме того, у них есть возможность оставить дом или квартиру своим наследникам.

«Покупка жилья — это безопасность, так как независимо от вашего финансового состояния это жилье останется у вас», — констатировал Тимофеев.

Арендное жилье также имеет свои преимущества, и главным из них является гибкость. Квартиру легко поменять при необходимости переезда в другой район или ближе к работе. Удобно арендой пользоваться и при условии вахтовой или временной работы в другом городе. Кроме того, наемное жилье не требует значительных инвестиций, отметил эксперт.

В январе чаще всего фиксируется низкий спрос на квартиры в новостройках, однако нынешний год стал исключением. Покупателей не насторожили высокая стоимость жилья и растущая ипотека.

Сооснователь сервиса Refin.Online Михаил Чернов предупредил, что повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по ипотеке до 11–12%. Рынок может попытаться снизить цены на недвижимость, чтобы сохранить интерес у потенциальных заемщиков, цитирует его «ФедералПресс».