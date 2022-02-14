Международный союз конькобежцев оценил решение CAS допустить Валиеву к ОИ-2022

Москва, 14 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к олимпийским соревнованиям.

В ISU заявили, что получили известие о решении CAS допустить фигуристку к ОИ-2022 в Пекине и теперь дожидаются получения всех документов с его обоснованием. Об этом сообщили на сайте организации.

«ISU будет уважать решение, по которому временное отстранение Валиевой остается отмененным», — говорится в сообщении.

CAS ранее решил допустить Валиеву к Олимпиаде, отклонив апелляции МОК и WADA. Валиева была временно отстранена от состязаний после сообщений об обнаружении сомнительной допинг-пробы. Позже это решение отменили. Фигуристка выступит с короткой программой 15 февраля.

Певец Олег Газманов поддержал фигуристку Валиеву во время разбирательств после обнаружения сомнительной допинг-пробы. Он назвал спортсменку невероятным человеком. По словам Газманова, он давно и с восхищением следит за «неземной» фигуристкой.