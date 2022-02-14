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МИД Украины: слова посла Пристайко об отказе Киева от членства в НАТО вырваны из контекста

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 11:21
Политика
МИД Украины: слова посла Пристайко об отказе Киева от членства в НАТО вырваны из контекста
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Киев, 14 февраля. Слова украинского посла Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО ради избежания войны с Россией, вырваны из контекста.

Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Дипломат подчеркнул, что перспектива членства страны в Североатлантическом альянсе отражена в конституции. Поэтому ключевым для Киева становится вопрос гарантий безопасности, добавил он.

«Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста», — сказал Николенко.

Как стало известно ранее, Пристайко допустил, что Киев пойдет на серьезные уступки в вопросе вступления в Альянс. Посол отметил, что украинские власти пытаются найти лучший способ выхода из сложившейся ситуации.

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украина нато пристайко николенко
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