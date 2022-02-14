Опубликовано пророчество Ванги о несметной удаче для пяти знаков зодиака

Москва, 14 февраля. Болгарская ясновидящая Ванга предсказала несметную удачу представителям пяти знаков зодиака. Их жизнь изменится в ближайшие пять лет.

Опубликовано новое пророчество слепой прорицательницы о судьбе пяти знаков зодиака. Ясновидящая поведала, что рожденных под этими созвездиями ждет несметная удача, а жизнь превратится в сказку.

Перемены ожидают Овнов. Их упорный труд принесет плоды в виде увеличения финансов или повышения на работе. Также сбудутся желания Овнов, которые хотели прибавления в семье. Работу мечты найдут Близнецы. У представителей этого знака зодиака в ближайшие пять лет ожидаются успехи в карьере. Не меньшая удача будет сопутствовать в любви.

pexels.com / Julia Avamotive

Согласно пророчеству Ванги, самыми счастливыми станут Львы, если готовы пойти на риск. Они смогут осуществить свои планы без преград, а сопровождать их будет сказочное везение. Счастье ждет рожденных под знаком Скорпион. Однако для этого рядом должен быть любимый человек, предупреждают звезды. Любовь всей жизни встретят Водолеи. Светлое чувство поможет сфокусироваться на творчестве, пишет «Сиб.фм».

Попасть на встречу с болгарской ясновидящей Вангой мог не каждый. Названы три знака зодиака, которых слепая прорицательница никогда не пускала на порог.