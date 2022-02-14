Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 12:17
12:09
Политика
СБУ попросила украинцев сохранять спокойствие на фоне нагнетания паники в СМИ
12:06
Армия
Кедми описал «черноморский сценарий» полного уничтожения обороны Украины всего за 5 часов
12:04
Армия
Литовкин: США далеки от создания систем для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами
12:04
Спорт
Эфир: Почему CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях в Пекине
12:04
Экономика
Поставки «Газпрома» через территорию Украины сократились до 58,62 млн кубометров
12:03
Общество
Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19
12:02
Общество
Вопрос о выписке госпитализированного с коронавирусом Жириновского не рассматривается
12:00
Политика
У США своя игра: зачем Вашингтон толкает Украину на провокацию против Донбасса
11:59
Происшествия
Агрессивный пассажир напал на кондуктора автобуса в Колпино
11:52
Общество
В Петербурге не стали продлевать ковид-ограничения для детей с 14 февраля
Все новости

Олимпиада 2022: тонкость решения по Валиевой, триумф лыжников, медальный зачет, место России

Спорт
Олимпиада 2022: тонкость решения по Валиевой, триумф лыжников, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей  / 

Продолжаются зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине. Утром в понедельник стало известно решение по российской фигуристке Камиле Валиевой, участие которой в индивидуальных соревнованиях было под вопросом из-за допингового скандала.

Тонкость решения по Валиевой

К счастью, Спортивный арбитражный суд (СAS) принял решение в пользу 15-летней россиянки — Камила Валиева сможет выступать в одиночных соревнованиях на Играх в Пекине. Требование отменить решение РУСАДА о допуске фигуристки к дальнейшим соревнованиям суд отклонил, говорится в вердикте СAS.

При этом в решении CAS есть одна тонкость: спортивный арбитраж еще не рассматривал вопросы, связанные с командным турниром, на которых российские фигуристы победили, однако медалей так и не получили. Это дело выделено в отдельное производство.

Напомним, в конце прошлой недели Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат, было обнаружено запрещенное в спорте вещество триметазидин. Отметим, данные стокгольмской антидопинговой лаборатории, которая проводила анализ Валиевой, были обнародованы только 8 февраля — на следующий день победы россиян в командном турнире Олимпиады.

После этого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на Валиеву временное отстранение от Игр, но после ее апелляции оно было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать решение РУСАДА в суде, но, как сказано выше, неудачно.

14 февраля Валиева вышла на тренировку, соревнования фигуристок-одиночниц стартуют 15 февраля с короткой программы.

Олимпиада 2022: тонкость решения по Валиевой, триумф лыжников, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей /

Триумф российских лыжников

Российские лыжники повторили успех своих подруг по команде, взяв золото в эстафете. В воскресенье блестящий результат показал наш квартет Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, которые «привезли» своим ближайшим преследователям-норвежцам больше, чем минуту. В прошлый раз такого успеха наши лыжники добивались 42 года назад — в 1980 году.

Ранее в субботу золото в этом зимнем виде спорта завоевали наши лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Обе эстафетные гонки наши соотечественники выигрывали на олимпийских лыжных турнирах только в 1972 году, повторить триумф нашим лыжникам удалось спустя полвека.

Олимпиада 2022: тонкость решения по Валиевой, триумф лыжников, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей /

Медальный зачет, место России

Благодаря золоту наших лыжников и медалям в других олимпийских дисциплинах россияне улучшили свое положение в общем медальном зачете Олимпиады в Пекине. На 11:30 понедельника, 14 февраля, российская сборная — на шестом месте, обгоняя Австрию и хозяев Игр — Китай. Лидируют в медальном зачете сборные Норвегии, Германии и США соответственно. При этом по количеству наград наши олимпийцы идут вторыми, после США. Однако мы помним, что решение по золотым медалям наших фигуристов в командном турнире будет принято позже, что может оказать влияние на окончательный медальный расклад. Желаем нашим олимпийцам новых побед и болеем за наших!

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Итого

1

Норвегия

9

5

7

21

2

Германия

8

5

1

14

3

США

7

6

2

15

4

Нидерланды

6

4

2

12

5

Швеция

5

3

3

11

6

Россия

4

6

8

18

7

Австрия

4

6

4

14

8

Китай

4

3

2

9

9

Франция

3

6

2

11

10

Швейцария

3

0

5

8

Олимпиада 2022: тонкость решения по Валиевой, триумф лыжников, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Олимпиада 2022: тонкость решения по Валиевой, триумф лыжников, медальный зачет, место России
олимпиада валиева медальный зачет олимпиада 2022
Комментировать