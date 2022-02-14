Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 12:17
12:17
Происшествия
Суд в Екатеринбурге приговорил к 14 годам колонии главаря хакерской группировки Lurk
12:09
Политика
СБУ попросила украинцев сохранять спокойствие на фоне нагнетания паники в СМИ
12:06
Армия
Кедми описал «черноморский сценарий» полного уничтожения обороны Украины всего за 5 часов
12:04
Армия
Литовкин: США далеки от создания систем для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами
12:04
Спорт
Эфир: Почему CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях в Пекине
12:04
Экономика
Поставки «Газпрома» через территорию Украины сократились до 58,62 млн кубометров
12:03
Общество
Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19
12:02
Общество
Вопрос о выписке госпитализированного с коронавирусом Жириновского не рассматривается
12:00
Политика
У США своя игра: зачем Вашингтон толкает Украину на провокацию против Донбасса
11:59
Происшествия
Агрессивный пассажир напал на кондуктора автобуса в Колпино
Все новости

Пять исторических мест Ирана вошли в список объектов культурного наследия исламского мира

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 11:28
Весь мир
Пять исторических мест Ирана вошли в список объектов культурного наследия исламского мира
commons.wikimedia.org  /  Alireza Javaheri / CC BY-SA 3.0

Тегеран, 14 февраля. Руководство Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), действующей под эгидой Организации исламского сотрудничества, заявило о включении пяти исторических памятников Ирана в список объектов культурного наследия исламского мира.

 

Первым из них стала крепость Аламут, один из первых оплотов государства исмаилитов-низаритов, более известных как ассасины. Она находится на вершине одной из высот на стыке Талышских гор и хребта Альборз в северной провинции Казвин. По сообщениям историков того времени, лидер движения Хасан ибн Саббах смог взять эту крепость хитростью, заручившись поддержкой населения, а затем выкупив ее у надзирателя за долговое обязательство в три тысячи золотых динаров.

Впоследствии она стала столицей и главным центром подготовки ассасинов, которые смогли захватить многие города нынешнего Ирана относительно небольшими силами, впервые широко применив для этого методы террора. В XIII веке крепость пала под натиском войск Монгольского государства и впоследствии пришла в упадок, а в 2004 году ее руины получили еще большие повреждения из-за землетрясения.

Вторым памятником, включенным в список ICESCO, стала гробница шейха Ахмад-и Джами, расположенная в городе Торбате Джам северо-восточной провинции Хорасан-Резави. Джами был известным среди мусульман средневековым суфийским проповедником, писателем и поэтом (суфизм — аскетически-мистическое течение в исламе, предполагающее единение с Богом путем духовного совершенствования и отказа от соблазнов). Он считался потомком одного из сподвижников пророка Мухаммада и после его смерти в 1 141 году жители Торбате Джам построили для суфия мавзолей у городских ворот, чтобы желающие могли почтить память шейха.

Третьим в списке стал исторический район в городе Бастам провинции Семнан, где родился и умер известный персидский суфий Абу Язид Бистами, здесь же находятся его мавзолей и посвященные ему монастырь и мечеть. Также в состав комплекса входит множество памятников времен правления сельджуков, империи Хулагуидов (потомков Хулагу, внука Чингисхана) и каджаров, охватывавших в общей сложности период с XI по XX века.

В перечень объектов исламского наследия также включена основанная в X веке горная деревня Масуле, расположенная в северной части Альборза. Этот населенный пункт, где проживает народность талышей, пользуется популярностью у туристов благодаря уникальной архитектуре и практически нетронутой природе. Перепад высоты между крайними домами в относительно небольшом поселении, находящемся на крутом склоне, составляет более ста метров, а в роли дорог здесь местами выступают крыши домов, поэтому движение на автотранспорте в пределах деревни запрещено.

Пятый памятник — расположенный в Хамадане купол Алавитов. Этот небольшой мемориал был построен одной из влиятельных алавитских общин в XI веке и изначально служил в качестве мечети. Впоследствии в здании был сделан подвал, и оно стало семейным мавзолеем. Сама постройка представляет значительный интерес с точки зрения архитектуры, поскольку создавалась она с применением особой технологии кладки кирпича и изнутри украшена искусной лепниной. Помещение имеет кубическую форму с четырьмя колоннами по углам, название же объясняется тем, что ранее сверху находился купол, который к настоящему времени разрушился.

Некоторые из указанных достопримечательностей входят в число 56 памятников-кандидатов на включение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, однако решение по ним пока не принято. Сейчас в этот перечень входят 22 культурных и один природный памятник, например, широко известный Персеполь в Ширазе.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Пять исторических мест Ирана вошли в список объектов культурного наследия исламского мира
иран культура памятники
Комментировать