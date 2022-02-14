Фатхи Башага объявил о начале формирования нового правительства Ливии

Триполи, 14 февраля. Назначенный парламентом новый премьер-министр Ливии Фатхи Башага объявил о начале формирования правительства. По его словам, консультации проводятся с участием представителей всех политических сторон.

Башага в ночь на понедельник обратился к ливийскому народу через видео, опубликованное на его странице в Facebook. Он подтвердил обязательство не баллотироваться на предстоящих президентских выборах, указав на важность проведения избирательного процесса в назначенные сроки.

Новый премьер рассказал, что на данный момент ведет диалог с представителями различных партий, заседающих в парламенте, а также институтов гражданского общества. В обсуждения включили политиков со всех регионов страны, чтобы сформировать компетентный кабинет министров.

«Консультации обеспечат реальное политическое участие всех сторон», — заявил Фатхи Башага.

Состав правительства представят на утверждение Палате представителей в обговоренные сроки, добавил премьер-министр. На формирование кабмина дали 15 дней. В конце февраля депутаты соберутся на заседание, на котором обсудят вынесение вотума доверия.

Политик добавил, что Правительство национального единства (ПНЕ), возглавляемое Абд аль-Хамидом Дабибой, отдаст власть мирно. Предыдущее руководство, мандат которого истек в конце декабря, должно отказаться от намерения удержать позиции силовыми методами. По его словам, Дабиба — это тот человек, который верит в демократию и выступает против вооруженных конфликтов.

«Процесс передачи и получения пройдет в соответствии с правовыми и конституционными механизмами мирным путем. Никаких препятствий не будет», — подтвердил спикер.

Башага во время выступления отметил, что за последние десять лет государство стало свидетелем хаоса, распространения коррупции, перемещения граждан и разжигания национальной ненависти. На данный момент никто не смог разрешить эти проблемы.

«Обман и мошенничество во имя революции и легитимности — все это дешевые инструменты, которые некоторые используют для раздувания раздоров и конфликтов», — сказал политик.

В четверг, 10 февраля, Палата представителей избрала бывшего министра внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу главой новой исполнительной власти. Решение поддержано большинством депутатов.