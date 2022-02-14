19FortyFive: дрон SR-72 позволит США проводить беспрепятственные разведполеты над Европой

Вашингтон, 14 февраля. Компания Lockheed Martin разрабатывает гиперзвуковой беспилотник SR-72, который сможет осуществлять разведывательные полеты над районами Европы или Азии.

В публикации американского издания 19FortyFive говорится, что в США создают новый беспилотник для разведывательных полетов над Россией и странами Европы. Дрон позволит Пентагону беспрепятственно собирать ценные разведданные.

«Представьте себе будущий кризис где-нибудь в Европе или Азии, и США получат самолет для сбора разведывательной информации над местом происшествия через полтора часа. Это может стать реальностью в очень короткие сроки», — говорится в статье.

По данным авторов публикации, SR-72 станет преемником американского стратегического самолета-разведчика SR-71. Он мог развивать рекордную скорость и был практически неуязвим для ракет класса «воздух — воздух». Эксперты говорят, что новый БПЛА станет самым быстрым в мире многоразовым тяжелым беспилотником с высокоточным оружием.

Ранее сообщалось, что в России начались испытания комплекса «ROSC-1», который представляет собой систему управления дроном-перехватчиком «Волк-18». Стоит отметить, что на сегодняшний день западным силам все сложнее проводить разведполеты у границ РФ из-за мощных систем радиоэлектронной борьбы, передает utro.ru.