Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике

Москва, 14 февраля. Знаменитый актер Валерий Николаев вступил в конфликт с гражданином Таджикистана в спецприемнике. Оппонент облил звезду сериала «Родина ждет» кипятком.

Что стало причиной ссоры между мужчинами, остается только гадать. Сокамерник россиянина после ужина подошел к Николаеву и вылил на него кипяток. Актер уже обратился к руководству с жалобой на 27-летнего задержанного. Правоохранители проводят проверку.

По словам 56-летнего артиста, у него ожог 40% тела. Николаев сообщил, что на него вылили пол-литра кипятка, пишет Telegram-канал «112».

Артист угодил в спецприемник из-за того, что вел автомобиль, будучи в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Он находится под административным арестом.