Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 12:17
12:09
Политика
СБУ попросила украинцев сохранять спокойствие на фоне нагнетания паники в СМИ
12:06
Армия
Кедми описал «черноморский сценарий» полного уничтожения обороны Украины всего за 5 часов
12:04
Армия
Литовкин: США далеки от создания систем для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами
12:04
Спорт
Эфир: Почему CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях в Пекине
12:04
Экономика
Поставки «Газпрома» через территорию Украины сократились до 58,62 млн кубометров
12:03
Общество
Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19
12:02
Общество
Вопрос о выписке госпитализированного с коронавирусом Жириновского не рассматривается
12:00
Политика
У США своя игра: зачем Вашингтон толкает Украину на провокацию против Донбасса
11:59
Происшествия
Агрессивный пассажир напал на кондуктора автобуса в Колпино
11:52
Общество
В Петербурге не стали продлевать ковид-ограничения для детей с 14 февраля
Все новости

Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 11:38
Происшествия
Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Москва, 14 февраля. Знаменитый актер Валерий Николаев вступил в конфликт с гражданином Таджикистана в спецприемнике. Оппонент облил звезду сериала «Родина ждет» кипятком.

Что стало причиной ссоры между мужчинами, остается только гадать. Сокамерник россиянина после ужина подошел к Николаеву и вылил на него кипяток. Актер уже обратился к руководству с жалобой на 27-летнего задержанного. Правоохранители проводят проверку.

По словам 56-летнего артиста, у него ожог 40% тела. Николаев сообщил, что на него вылили пол-литра кипятка, пишет Telegram-канал «112».

Артист угодил в спецприемник из-за того, что вел автомобиль, будучи в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Он находится под административным арестом.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике
николаев конфликт спецприемник
Комментировать