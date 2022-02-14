Депутат Милонов: Хочу, чтобы армию США возглавил трансгендер

Продиктованные актуальной повесткой политические решения ослабляют сегодняшнюю Америку. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов. Ранее СМИ сообщили том, что в США ЛГБТ-активист Сэм Бринтон был назначен помощником президента Америки Джо Байдена по утилизации ядерных отходов.

«Я очень рад, но понимаю, что это, хоть и отходы, но ядерные. Неправильное обращение с ними может привести к глобальной экологической катастрофе. Это может вылиться в опасность для других стран, как минимум соседних: Канады и Мексики», — сказал депутат.

Виталий Милонов также поделился своими пожеланиями по поводу следующих кадровых назначений в американском истеблишменте.

«Если смотреть на Америку как на страну, что ввела санкции против РФ, занимает недружественную нам позицию, то я приветствую это назначение. Такая политика и такие люди будут ослаблять Соединенные Штаты. Такие чиновники не будут пользоваться авторитетом, а их действия будут иррациональны. Я бы хотел, чтобы еще армия США была возглавлена трансгендером. Тогда, наверное, вопрос с неадекватной военной политикой будет закрыт окончательно», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он назвал еще одну причину, по которой считает кандидатуру Сэма Бринтона неподходящей для должности помощника президента.

«Мне искренне жаль, что большое количество американских ученых, которые могли бы принести пользу Соединенным Штатам, остались невостребованными, учитывая, что эта страна — не самая ответственная в плане защиты окружающей среды», — подытожил народный избранник.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с ФАН заявил о том, что политика разнообразия ослабляет боеготовность американской армии. Кроме того, по его мнению, почти все войны в современном мире развязали демократы США.