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Басурин: ситуация на линии разграничения в Донбассе «может взорваться» в любой момент

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 11:28
Армия
Басурин: ситуация на линии разграничения в Донбассе «может взорваться» в любой момент
Федеральное агентство новостей  / 

Донецк, 14 февраля. Обстановка на линии разграничения в Донбассе накалилась до предела, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, хотя Вооруженные силы Украины сконцентрировали в регионе внушительную группировку войск, горячая фаза еще не началась. Тем не менее ситуация «может взорваться» в любой момент.

«Ситуация по себе не развивается по спокойному сценарию, она развивается по сценарию, когда что-то должно все-таки взорваться», — сказал Басурин.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко предположил, что наступление ВСУ начнется на Светлодарской дуге и дебальцевском направлении. Таким образом украинская армия попытается отрезать республики Донбасса друг от друга.

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