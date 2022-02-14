Басурин: ситуация на линии разграничения в Донбассе «может взорваться» в любой момент

Донецк, 14 февраля. Обстановка на линии разграничения в Донбассе накалилась до предела, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, хотя Вооруженные силы Украины сконцентрировали в регионе внушительную группировку войск, горячая фаза еще не началась. Тем не менее ситуация «может взорваться» в любой момент.

«Ситуация по себе не развивается по спокойному сценарию, она развивается по сценарию, когда что-то должно все-таки взорваться», — сказал Басурин.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко предположил, что наступление ВСУ начнется на Светлодарской дуге и дебальцевском направлении. Таким образом украинская армия попытается отрезать республики Донбасса друг от друга.