Психотерапевт рассказал, как одиноким людям провести День святого Валентина

Москва, 14 февраля. Людям, не имеющим спутника жизни, следует встречать этот день среди друзей, чтобы преодолеть чувство одиночества. По словам психотерапевта, таким людям нужна компания, они не должны оставаться одни.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в такой день возникает необходимость оказаться в какой-нибудь компании для того, чтобы не ощущать себя одиноким. Доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг считает, что чем больше у человека таких связей, чем больше приятелей и друзей, тем он менее восприимчив к негативным проявлениям. В случае, когда человек в праздничный день остается один, ему нужно вспомнить о своих интересах и увлечениях, пообщаться с близкими людьми, чтобы не чувствовать себя одиноким.

Ранее упоминалось, что безответная любовь снижает уровень иммунитета. По словам нейрохирурга Московской областной больницы имени Розанова Нины Вознесенской, любовь является сильным эмоциональным чувством, которое может оказывать влияние на здоровье.