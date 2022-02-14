Мэр Уфы Греков ушел в отставку и пойдет на повышение

Уфа, 14 февраля. Глава Уфы Сергей Греков ушел в отставку. Информацию подтвердил глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам Хабирова, в скором времени Грекова назначат на пост полпреда Башкирии при президенте РФ Владимире Путине. Сейчас стать главой администрации Уфы предложили 32-летнему Ратмиру Мавлиеву, который до сегодняшнего дня был мэром Нефтекамска.

Также известно, что нынешний полпред Умарпаша Ханалиев займет пост спецпредставителя Башкирии по инвестиционной политике.

Ранее мэрия Элисты опровергла слухи об отставке руководителя администрации города Дмитрия Трапезникова. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что глава находится в отпуске.