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Украинский дипломат Шалькивский озвучил позицию Киева по эвакуации иностранных послов

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 10:56
Политика
Украинский дипломат Шалькивский озвучил позицию Киева по эвакуации иностранных послов
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Канберра, 14 февраля. Киев не видит необходимости в эвакуации иностранных дипломатов, заявил временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский.

Ситуация находится «под контролем», и украинское правительство делает все возможное для защиты граждан, отметил дипломат. По его словам, для этого нужно не допустить паники.

«Они (решения об эвакуации) не сказываются положительно на ситуации..., но мы хотели бы обойтись без паники», — сказал Шалькивский.

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о сокращении численности американских дипломатов на Украине. Он уточнил, что Вашингтон готов распорядиться о полной эвакуации своих сотрудников из страны.

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