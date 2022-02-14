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В Амурской области выбрали два завода для участия в нацпроекте «Производительность труда»
Экономика
В Амурской области выбрали два завода для участия в нацпроекте «Производительность труда»
Пресс-служба ORSIS

Благовещенск, 14 февраля. Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева объяснила критерии выбора предприятий для участия в нацпроекте.

Как напомнила Кукшенева, национальный проект «Производительность труда» актуален для предприятий, ориентированных на увеличение прибыли и развитие производства без привлечения дополнительных инвестиций, используя исключительно собственные ресурсы. Приамурье участвует в нацпроекте до 2024 года включительно, сообщает AmurInfo.

По словам Кукшеневой, в 2022 году в качестве пилотных отобрано два производства: Амурский завод металлических конструкций в Благовещенске и маслоэкстракционный завод «Амурский» в Белогорске. В следующем году к ним смогут присоединиться еще 12 предприятий в приоритетных сферах, к которым относятся обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля.

Оператором нацпроекта «Производительность труда» выступает Федеральный центр компетенций, чьи эксперты в марте начнут обучать сотрудников производства самостоятельно оптимизировать потери и повышать эффективность производственного цикла.

Ранее ФАН опубликовал рассуждения экономиста Петра Заборцева на тему возможных мер по стимулированию российских компаний повышать производительность труда. По мнению Заборцева, без мощных экономических и социальных стимулов со стороны государства предприятия не станут инвестировать в рост производительности труда.

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производительность труда заводы нацпроект
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