Европейская солидарность или собственные интересы: останется ли бундесвер в Мали

Позиции стран Европейского союза в Мали продолжают ослабевать: власти Дании решили вывести национальный контингент вооруженных сил с территории африканского государства на фоне обвинения со стороны переходных властей республики в незаконном размещении военнослужащих. Швеция и Норвегия так же объявили о досрочном выходе из состава многонациональной тактической группы «Такуба», призванной заменить французскую операцию «Бархан» в борьбе с боевиками незаконных вооруженных формирований.

Отношения между Францией и Мали в настоящее время находятся, вероятно, на самой нижней точки за все время. На прошлой неделе Бамако выслала французского посла из страны в связи с критическими высказываниями Парижа в адрес временного правительства африканской страны. Очевидно, что в Мали не намерены больше мириться с пренебрежительной политикой Франции и власти планируют расширять военно-политические связи с другими государствами мира.

????????⚡️???????? French ambassador to #Mali is leaving the country after authorities declared him persona non grata. pic.twitter.com/dNra4UvVEb