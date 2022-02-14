Европейская солидарность или собственные интересы: останется ли бундесвер в Мали

Позиции стран Европейского союза в Мали продолжают ослабевать: власти Дании решили вывести национальный контингент вооруженных сил с территории африканского государства на фоне обвинения со стороны переходных властей республики в незаконном размещении военнослужащих. Швеция и Норвегия так же объявили о досрочном выходе из состава многонациональной тактической группы «Такуба», призванной заменить французскую операцию «Бархан» в борьбе с боевиками незаконных вооруженных формирований.

Отношения между Францией и Мали в настоящее время находятся, вероятно, на самой нижней точки за все время. На прошлой неделе Бамако выслала французского посла из страны в связи с критическими высказываниями Парижа в адрес временного правительства африканской страны. Очевидно, что в Мали не намерены больше мириться с пренебрежительной политикой Франции и власти планируют расширять военно-политические связи с другими государствами мира.

????????⚡️???????? French ambassador to #Mali is leaving the country after authorities declared him persona non grata. pic.twitter.com/dNra4UvVEb — Ali Özkök (@Ozkok_A) February 5, 2022

Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» попыталась разобраться, какую позицию занимают ведущие немецкие политики в отношении дальнейшего военного присутствия в Мали.

Второй по численности среди европейских стран военный контингент в Мали размещен Германией. Кроме того, Берлину удалось сохранить наилучшие отношения с переходными малийскими властями под руководством Ассими Гоита, несмотря на введенные санкционные ограничения. В частности, государственный министр при МИД Германии Катя Кель (партия «Союз-90/Зеленые») в период 5-8 февраля находилась с визитом в Мали, в ходе которого дипломат посетила пункт дислокации контингента ВС ФРГ в городе Гао, а также провела неофициальные переговоры с представителями руководства африканской страны. По итогам поездки Кель заявила, что правительство республики должно представить график возвращения к демократической форме правления в ближайшие несколько дней.

«Нельзя отложить проведение выборов на несколько лет. Должен быть установлен крайний срок. Если не будет приемлемых предложений, Германия не сможет больше оказывать поддержку», — отметила Кель.

Großer Dank an die Soldatinnen und Soldaten des deutschen Kontingents und @UN_MINUSMA für ihr Engagement zum Schutz der Bevölkerung und zur Stabilisierung des Nordens von Mali. Ausführliche Gespräche in schwierigen Zeiten bei meinem Besuch in Gao. pic.twitter.com/fpKpN47ZeQ — Katja Keul (@KatjaKeul) February 5, 2022

Наряду с этим, немецкий дипломат подчеркнула, что в правительственных кругах ФРГ обсуждается вариант вывода контингента, однако решающее значение будет иметь итог переговоров с малийцами.

Единство в Берлине

Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» уже писала, что в бундестаге нет единой позиции по вопросу продления мандатов на участие военнослужащих Германии в двух миссиях в Мали: миссии ЕС по подготовке вооруженных сил Мали (EUTM Mali) и Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), которые истекают в мае этого года. Однако полемика до сих пор была только на уровне депутатов немецкого парламента. Теперь же дискуссия о дальнейших перспективах вышла на министерский уровень.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (партия «Союз-90/Зеленые») в интервью изданию «Süddeutsche Zeitung» заявила:

«Принимая во внимание последние шаги со стороны переходного правительства Мали, мы должны откровенно спросить себя, остались ли еще предпосылки для успеха нашей совместной деятельности. Наши операции не являются самоцелью».

Exklusiv: Baerbock stellt Mali-Einsatz der Bundeswehr infrage https://t.co/fxjbRM0b8H — Süddeutsche Zeitung (@SZ) February 2, 2022

Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила также приверженность союзническим отношениям с Францией в отношении дальнейших действий вокруг Мали. Наряду с этим, по словам Бербок, в ближайшее время состоятся переговоры на высоком уровне между представителями правительства ФРГ и временными малийскими властями.

Поддержку главам внешнеполитического и оборонного ведомств выражают и ключевые фигуры бундестага. В частности, председатель парламентского комитета по международной политике Михаэль Рот (партия «СДПГ») заявил, что необходимо еще раз оценить правильность нахождения бундесвера на территории Мали, после выдворения французского посла. По его словам, Германии стоит придерживаться следующего принципа при участии в мультинациональных операциях: «Вместе вошли, вместе выходим».

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (партия «СвДП») одобрила решение Бербок. По ее словам, Бамако осуществляет явные провокации в отношении европейских стран. Немецкий политик также объявила, что члены комитета вынесли на обсуждение вопрос о досрочном прекращении обоих мандатов и возвращении военнослужащих ВС ФРГ на родину.

Неопределенность Ламбрехт

В свою очередь, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (партия «СвДП») в январе этого года отрицала возможность вывода немецкого военного контингента с территории Мали, заявив, что «Москве не удастся подтолкнуть Запад уйти почти автоматически, отправив «ЧВК Вагнера» туда, где Россия не хочет нас видеть».

«Мы не отступим, тем самым облегчив задачу для русских», — подчеркнула Ламбрехт.

Lambrecht lehnt Abzug der Bundeswehr aus Mali ab https://t.co/e2PH352BxS



Großartig. Fr. Lambrecht ist standhaft. Jetzt verteidigen wir unsere Werte und Freiheit in Mali.???????? — Picco (@Picco94115398) January 22, 2022

Получается, что главу немецкого оборонного ведомства больше интересует деятельность Российской Федерации на территории Мали, чем помощь населению западноафриканского государства в борьбе с терроризмом. Однако уже в феврале риторика Ламбрехт кардинально изменилась. Политик заявила о намерении внимательно изучить и, возможно, пересмотреть условия нахождения бундесвера в Мали в связи с решением переходных властей страны перенести сроки общенациональных выборов, а также ухудшением французско-малийских отношений.

«Без вооруженных сил Франции вряд ли было бы оправданным оставаться в стране», — отметила Ламбрехт.

Кроме того, глава немецкого министерства обороны выразила неуверенность в желании Бамако продолжать сотрудничество с Берлином в сфере безопасности.

Переменчивость Ламбрехт вызывает недовольство у ее оппонентов: член оборонного комитета парламента Германии Флориан Ханн (партия «ХДС/ХСС») высказал опасение, что у министра обороны до сих пор нет своей позиции по малийскому вопросу. По его мнению, продолжение миссий лежит в плоскости немецких интересов в связи с угрозой повторения миграционного кризиса, повышения уровня терроризма и, как же без этого, усиления российского влияния в регионе Сахель.

В заключении стоит отметить, что, скорее всего, мандаты на участие немецких военнослужащих в двух миссиях в Мали не будут продлены. Часть личного состава вернется в Германию, а остальных перебросят в Нигер, по примеру Франции. У ФРГ есть хороший шанс выйти на первый план среди стран ЕС в Сахеле, но Берлин планирует в очередной раз выбрать путь наименьшего сопротивления: оставаться в зависимости от Франции.