Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 12:16
12:09
Политика
СБУ попросила украинцев сохранять спокойствие на фоне нагнетания паники в СМИ
12:06
Армия
Кедми описал «черноморский сценарий» полного уничтожения обороны Украины всего за 5 часов
12:04
Армия
Литовкин: США далеки от создания систем для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами
12:04
Спорт
Эфир: Почему CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях в Пекине
12:04
Экономика
Поставки «Газпрома» через территорию Украины сократились до 58,62 млн кубометров
12:03
Общество
Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19
12:02
Общество
Вопрос о выписке госпитализированного с коронавирусом Жириновского не рассматривается
12:00
Политика
У США своя игра: зачем Вашингтон толкает Украину на провокацию против Донбасса
11:59
Происшествия
Агрессивный пассажир напал на кондуктора автобуса в Колпино
11:52
Общество
В Петербурге не стали продлевать ковид-ограничения для детей с 14 февраля
Все новости

Ситуация вокруг Украины стала причиной очередного роста стоимости газа в Европе

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 10:52
Экономика
Ситуация вокруг Украины стала причиной очередного роста стоимости газа в Европе
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 14 февраля. Торги в Европе открылись ростом котировок газа. Его стоимость повысилась на 13,7% и впервые с конца января перевалила за 1000 долларов за тысячу кубометров.

Цена фьючерса с покупкой в марте на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1031,8 долларов за тысячу кубометров газа. Таким образом рынок отреагировал на рост напряженности вокруг Украины.

Масштабная информационная кампания вокруг мнимой эскалации конфликта на Украине самым негативным образом влияет на стоимость энергоносителей, отмечал эксперт по энергетике Дмитрий Марунич. По его словам, риторика Запада является неотъемлемой составляющей высоких цен на топливо во всем мире.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Ситуация вокруг Украины стала причиной очередного роста стоимости газа в Европе
газ европа цены на газ рынок газа газовый кризис
Комментировать