Брюссель, 14 февраля. Торги в Европе открылись ростом котировок газа. Его стоимость повысилась на 13,7% и впервые с конца января перевалила за 1000 долларов за тысячу кубометров.

Цена фьючерса с покупкой в марте на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1031,8 долларов за тысячу кубометров газа. Таким образом рынок отреагировал на рост напряженности вокруг Украины.

Масштабная информационная кампания вокруг мнимой эскалации конфликта на Украине самым негативным образом влияет на стоимость энергоносителей, отмечал эксперт по энергетике Дмитрий Марунич. По его словам, риторика Запада является неотъемлемой составляющей высоких цен на топливо во всем мире.