Аналитик Риттер: целью обнаруженной у берегов России подлодки ВМС США был Тайвань

Вашингтон, 14 февраля. ВМС США чаще всего используют подводные лодки для проведения разведывательных операций, заявил бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Вильям Риттер.

В интервью РЕН ТВ аналитик объяснил, что делала подлодка ВМС США в российских территориальных водах. Речь идет о субмарине, которая была обнаружена 12 февраля в районе Курил. По словам эксперта, боевая единица американского флота выполняла разведывательную миссию. Риттер заявил, что ее целью был Тайвань.

«То, что происходит сейчас, не связано напрямую с событиями на Украине, это стандартная практика военно-морской разведки США», — рассказал он.

Он напомнил, что Тайвань входит в сферу интересов Вашингтона. Американцы посылают туда свои подлодки, чтобы понять планы Китая и Северной Кореи в этом регионе. Реакцию на обнаруженную у берегов РФ субмарину Риттер объяснил текущей политической ситуацией.

«Мы должны понимать, что США и Россия, лидеры этих держав сейчас находятся в очень натянутых отношениях, на уровне холодной войны. И в таком случае любые действия в таких условиях приводят к повышенному вниманию и раздражительности с обоих сторон», — заявил он.

При этом российские эксперты убеждены, что американская Virginia хотела «прощупать» оборону РФ в районе Курильских островов. Некоторые специалисты считают, что субмарина поспешила скрыться, поскольку моряки испугались потенциальных рисков, передает utro.ru.