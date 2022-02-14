Песков заявил о желании Запада концентрироваться на второстепенных деталях по предложениям РФ

Москва, 14 февраля. Россия не получила прямых ответов на идеи по гарантиям безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, сейчас Запад пытается сконцентрироваться на второстепенных деталях. Вместе с тем Россия и президент Владимир Путин продолжит настаивать, чтобы главные вопросы не оставались без внимания.

«У меня нет никакого сомнения, что президент Путин будет и далее последователен в своей позиции и будет настаивать на том, чтобы те вопросы, которые являются для нас фактически экзистенциальными вопросами, не игнорировались», — цитирует Пескова РИА Новости.

Президент, как и в 2007 году, прямо поставил вопросы в проектах тех двух документов, которые были переданы Вашингтону и НАТО, но ответ получить не удалось, заключил он.

Ранее Песков заявил, что США оказывают давление на своих европейских партнеров и указывают им вектор развития внешней политики. Москва надеется, что когда-нибудь Запад будет в первую очередь думать о своих интересах, подчеркнул он.