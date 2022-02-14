ФФККР заявила о сохранении золота у сборной России в командном турнире на Олимпиаде

Москва, 14 февраля. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил решение Спортивного арбитражного суда CAS допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до Олимпиады в Пекине.

Коган заявил, что теперь золотые медали командного турнира по фигурному катанию точно останутся за Россией. Валиева выступит с короткой программой 15 февраля.

«Золотые медали за командный никуда от сборной России не денутся», — заявил гендиректор ФФКР «Чемпионату».

Ранее Валиева в составе российской сборной выиграла золото в командных состязаниях на Олимпиаде в Пекине. Церемония награждения была перенесена после обнаружения сомнительной допинг-пробы у фигуристки.

Олимпийский комитет России пока не считается виновником в ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ранее сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.