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ФФККР заявила о сохранении золота у сборной России в командном турнире на Олимпиаде

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 10:49
Олимпийские игры 2022
ФФККР заявила о сохранении золота у сборной России в командном турнире на Олимпиаде
Global Look Press  /  Wang Yuguo/XinHua

Москва, 14 февраля. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил решение Спортивного арбитражного суда CAS допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до Олимпиады в Пекине.

Коган заявил, что теперь золотые медали командного турнира по фигурному катанию точно останутся за Россией. Валиева выступит с короткой программой 15 февраля.

«Золотые медали за командный никуда от сборной России не денутся», — заявил гендиректор ФФКР «Чемпионату».

Ранее Валиева в составе российской сборной выиграла золото в командных состязаниях на Олимпиаде в Пекине. Церемония награждения была перенесена после обнаружения сомнительной допинг-пробы у фигуристки.

Олимпийский комитет России пока не считается виновником в ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ранее сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / ФФККР заявила о сохранении золота у сборной России в командном турнире на Олимпиаде
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