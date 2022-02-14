Пчеловоды со всей России представили свою продукцию в Москве

Масштабная ярмарка меда стартовала в столичном Гостином дворе. Посетителям предлагают попробовать сорта цветочного лакомства с лучших пасек от Крыма до Владивостока.

Источник витаминов, одно из самых древних лакомств на земле — это пчелиный мед. Попробовать лучшие сорта натурального продукта можно в Гостином дворе в центре Москвы. На прилавках — медовые бренды со всех регионов России, представлены сладкие деликатесы с лучших пасек Крыма и Кубани, Вологды, Башкирии и даже Дальнего Востока. Пчеловод Лидия Кулик привезла свои угощения с Алтайского края. На ее фермерское хозяйство трудятся 300 пчелиных семей. Прирученные животные собирали нектар горных цветов, а также кедра, сосны и липы.

«Мы работаем уже больше 20 лет. Продаем нашу продукцию и сопутствующую: варенье из шишек, медовуху, бальзамы. Ну и меда. Меда у нас пользуются спросом, поэтому постоянно здесь присутствуем», — рассказала участница выставки Лидия Кулик.

На ярмарке в Гостином дворе можно приобрести понравившиеся сорта меда, узнать о лучших пасечных традициях, зарядиться хорошим настроением и яркими впечатлениями. Помимо медового раздолья, посетители могут ознакомится с фотовыставкой «Уникальная Россия», где собраны работы фотографов, запечатлевших удивительные по красоте уголки России.