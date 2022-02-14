Губерниева обрадовало справедливое решение в деле Камилы Валиевой

Пекин, 14 февраля. Известный комментатор Дмитрий Губерниев не сдержал эмоций от решения Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую допустили до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Журналист обрадовался справедливому решению инстанции и эмоционально поддержал спортсменку, которая совсем скоро выйдет на лед, чтобы побороться за олимпийскую медаль. Он отметил, что суд показал наличие здравого смысла.

«Есть справедливость и здравый смысл на свете! Вперед, Валиева!» — эмоционально написал комментатор в своем Telegram-канале.

Он также призвал наградить фигуристов, взявших золото в командных соревнованиях. Комментатор подчеркнул, что это чистая и честная победа, которую заслужили спортсмены.

Судьба Валиевой на Олимпиаде в Пекине решилась в понедельник. Арбитраж вынес вердикт в пользу 15-летней россиянки, которая в итоге допущена до личных соревнований после допинг-скандала. Спортсменка выступит на турнире по номером 26.