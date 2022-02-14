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Губерниева обрадовало справедливое решение в деле Камилы Валиевой

Олимпийские игры 2022
Губерниева обрадовало справедливое решение в деле Камилы Валиевой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Пекин, 14 февраля. Известный комментатор Дмитрий Губерниев не сдержал эмоций от решения Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую допустили до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Журналист обрадовался справедливому решению инстанции и эмоционально поддержал спортсменку, которая совсем скоро выйдет на лед, чтобы побороться за олимпийскую медаль. Он отметил, что суд показал наличие здравого смысла.

«Есть справедливость и здравый смысл на свете! Вперед, Валиева!» — эмоционально написал комментатор в своем Telegram-канале.

Он также призвал наградить фигуристов, взявших золото в командных соревнованиях. Комментатор подчеркнул, что это чистая и честная победа, которую заслужили спортсмены.

Судьба Валиевой на Олимпиаде в Пекине решилась в понедельник. Арбитраж вынес вердикт в пользу 15-летней россиянки, которая в итоге допущена до личных соревнований после допинг-скандала. Спортсменка выступит на турнире по номером 26.

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