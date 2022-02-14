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Минсельхоз предложил ретейлерам добровольно ограничить наценки на популярные бренды

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 10:48
Экономика
Минсельхоз предложил ретейлерам добровольно ограничить наценки на популярные бренды
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 февраля. Минсельхоз России разрабатывает меры по ограничению наценки на базовые продукты в магазинах. Одной из них стало предложение ретейлерам добровольно ограничить наценки на некоторые виды продуктов, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о продуктах, составляющих 70% продаж в торговых сетях, — молоке, сливочном масле, кефире, твороге и хлебе, имеющих небольшой срок хранения.

В начале года торговые сети уведомили, что добровольно ограничат наценку до 5% на некоторые сорта хлеба, молочную продукцию, сахар, лук, свеклу, морковь, картофель, причем сами выбрали бренды. Однако заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут констатировала, что у X5 Group, «Магнит», «Дикси», «Ленты» и Auchan решение в основном коснулось молочной продукции и хлеба под собственными торговыми марками. На них приходится всего 20% продаж.

Сейчас то же самое необходимо распространить на популярные у потребителей бренды сторонних производителей (Danone, PepsiCo, Fazer и др.), уточняет «ФедералПресс».

В случае ослабления рубля на фоне усиливающегося геополитического давления подорожает импорт, включая многие фрукты и овощи, предупредил ранее экономист Андрей Верников.

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