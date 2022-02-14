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Минкультуры России приостановило рассмотрение проекта по традиционным ценностям

Общество
Минкультуры России приостановило рассмотрение проекта по традиционным ценностям
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 14 февраля. Министерство культуры России приняло решение приостановить обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Дело в том, что данный проект, разработанный российским НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, вызвал определенную критику. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Минкультуры России приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции. В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний», — говорится в сообщении.

На данный момент требуется поиск новых подходов к разработке Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей. Как уточнили в Минкультуры, специалисты займутся выработкой новых подходов к подготовке и обсуждению документа, передает ТАСС.

Перечень традиционных ценностей России должен включать веру в бога. Таким мнением поделился глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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