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Олимпийский и Паралимпийский комитеты США «разочарованы» вердиктом суда по делу Валиевой

Олимпийские игры 2022
Олимпийский и Паралимпийский комитеты США «разочарованы» вердиктом суда по делу Валиевой
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 14 февраля. Олимпийский и Паралимпийский комитеты США выразили свое недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву до выступления в личном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Американская сторона призывает бороться за "чистые" результаты соревнований. Комитеты уверены, что решение суда якобы лишило остальных спортсменов возможности соревноваться на равных условиях.

«Мы разочарованы сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества состоит в том, чтобы защищать честность спорта и обеспечивать соответствие наших спортсменов, тренеров и всех участников самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на равных условиях. К сожалению, сегодня в этом праве отказывают. Похоже, это еще одна глава в систематическом и повсеместном игнорировании чистого спорта в России», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте комитетов.

Ранее CAS сообщил, что решение допустить Валиеву до личного турнира ОИ принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» — спортсменке еще нет 16 лет.

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