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Десятки палестинцев получили ранения в столкновениях с полицией в Восточном Иерусалиме

Весь мир
Десятки палестинцев получили ранения в столкновениях с полицией в Восточном Иерусалиме
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich/dpa

Иерусалим, 14 февраля. Израильская полиция арестовала двенадцать палестинцев по подозрению в причастности к «общественным беспорядкам и насилию» в восточном иерусалимском районе Шейх Джаррах. Протесты вспыхнули после того, как лидер партии «Религиозный сионизм» Итамар Бен-Гвир открыл здесь парламентский офис для «демонстрации поддержки еврейских жителей района».

«Полиция Израиля будет продолжать действовать решительно и с абсолютной нетерпимостью к насилию любого рода, нарушению общественного порядка и попыткам причинить вред сотрудникам полиции или гражданским лицам в нарушение закона», — говорится в заявлении правоохранителей.

Перед своим визитом Бен-Гвир заявил, что «еврейские жизни обесценились», и обвинил полицию в неспособности обеспечить их безопасность. Политик сослался на поджог дома Таля Йошваева 13 февраля, который, как предполагается, устроили палестинцы.

Парламентский офис был открыт в палатке рядом с пострадавшим зданием. Лидер «Религиозного сионизма» призвал своих сторонников направиться в неспокойный район и объединиться ради поддержки израильских жителей.

Палестинская администрация осудила состоявшийся визит, назвав его провокационным. Сообщается также об использовании полицией слезоточивого газа, светошумовых гранат, водометов и резиновых пуль. В результате не менее 31 человека получили ранения, а шестеро оказались доставлены в больницу.

Эпицентром беспорядков стал дом Йошваевых, который до января 2022 года принадлежал мусульманской семье Салем, до сих пор находящейся в здании. По утверждениям палестинской стороны, в ночь с 12 на 13 февраля десятки израильских евреев закидали это жилище и близстоящие автомобили камнями для запугивания арабов, перед этим станцевав под якобы антиисламскую музыку.

В 1987 году суд обязал семью Салем освободить этот дом, однако вскоре решение оказалось заморожено. Дело возобновилось в 2015 году и в декабре 2021 года власти выдали окончательное уведомление о выселении, которое должно быть осуществлено до 1 марта.

Палестинское радикальное движение ХАМАС уже пригрозило «последствиями» за повторные вспышки насилия в Шейх Джаррах. Евросоюз, в свою очередь, выразил озабоченность по поводу «ожесточенных столкновений».

«Безответственные провокации и другие эскалационные действия в этой чувствительной области только усиливают напряженность и должны прекратиться», — сказано в сообщении.

В начале 2021 года окружной суд Иерусалима удовлетворил исковые требования израильтян, предъявивших права на ряд зданий в Шейх Джаррах. В своем заявлении они ссылались на тот факт, что упомянутые жилища принадлежали их предкам до 1948 года и были потеряны в результате войны. Палестинцы, в свою очередь, указали на то, что приобрели данные дома у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы.

Решение суда о выселении десятков арабских семей вызвало крупные беспорядки в Иерусалиме в мае 2021 года, когда в рамках масштабных столкновений арабов с полицией дело дошло до штурма мечети Аль-Акса на Храмовой горе с сотнями пострадавших.

ХАМАС использовал эти события в качестве повода для начала военного обострения с Израилем в стремлении усилить собственное влияние как в Палестине, так и в мусульманском мире в целом. С 10 по 21 мая ХАМАС и Израиль обменивались ракетно-артиллерийскими и воздушными ударами, в результате чего погибли около 250 жителей Газы и получили ранения почти две тысячи. В то же время были убиты 12 израильтян при 350 раненых.

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израиль иерусалим шейх джаррах
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