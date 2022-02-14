Десятки палестинцев получили ранения в столкновениях с полицией в Восточном Иерусалиме

Иерусалим, 14 февраля. Израильская полиция арестовала двенадцать палестинцев по подозрению в причастности к «общественным беспорядкам и насилию» в восточном иерусалимском районе Шейх Джаррах. Протесты вспыхнули после того, как лидер партии «Религиозный сионизм» Итамар Бен-Гвир открыл здесь парламентский офис для «демонстрации поддержки еврейских жителей района».

«Полиция Израиля будет продолжать действовать решительно и с абсолютной нетерпимостью к насилию любого рода, нарушению общественного порядка и попыткам причинить вред сотрудникам полиции или гражданским лицам в нарушение закона», — говорится в заявлении правоохранителей.

Перед своим визитом Бен-Гвир заявил, что «еврейские жизни обесценились», и обвинил полицию в неспособности обеспечить их безопасность. Политик сослался на поджог дома Таля Йошваева 13 февраля, который, как предполагается, устроили палестинцы.

Israeli occupation forces prevent #Palestinians from performing Isha' prayer in Jerusalem's Sheikh Jarrah neighborhood.#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/igLH4Yl2lB — AlQastal News (@QastalNewsEn) February 13, 2022

Парламентский офис был открыт в палатке рядом с пострадавшим зданием. Лидер «Религиозного сионизма» призвал своих сторонников направиться в неспокойный район и объединиться ради поддержки израильских жителей.

Палестинская администрация осудила состоявшийся визит, назвав его провокационным. Сообщается также об использовании полицией слезоточивого газа, светошумовых гранат, водометов и резиновых пуль. В результате не менее 31 человека получили ранения, а шестеро оказались доставлены в больницу.

Эпицентром беспорядков стал дом Йошваевых, который до января 2022 года принадлежал мусульманской семье Салем, до сих пор находящейся в здании. По утверждениям палестинской стороны, в ночь с 12 на 13 февраля десятки израильских евреев закидали это жилище и близстоящие автомобили камнями для запугивания арабов, перед этим станцевав под якобы антиисламскую музыку.

After having assaulted them under the protection of Israeli forces, settlers perform a provocative dance in front of Salem family, threatened with forced eviction from their home in the #SheikhJarrah neighborhood in East Jerusalem.#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/Z3T6kao1bC — Maha Hussaini (@MahaGaza) February 13, 2022

В 1987 году суд обязал семью Салем освободить этот дом, однако вскоре решение оказалось заморожено. Дело возобновилось в 2015 году и в декабре 2021 года власти выдали окончательное уведомление о выселении, которое должно быть осуществлено до 1 марта.

Палестинское радикальное движение ХАМАС уже пригрозило «последствиями» за повторные вспышки насилия в Шейх Джаррах. Евросоюз, в свою очередь, выразил озабоченность по поводу «ожесточенных столкновений».

«Безответственные провокации и другие эскалационные действия в этой чувствительной области только усиливают напряженность и должны прекратиться», — сказано в сообщении.

В начале 2021 года окружной суд Иерусалима удовлетворил исковые требования израильтян, предъявивших права на ряд зданий в Шейх Джаррах. В своем заявлении они ссылались на тот факт, что упомянутые жилища принадлежали их предкам до 1948 года и были потеряны в результате войны. Палестинцы, в свою очередь, указали на то, что приобрели данные дома у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы.

TODAY: Dozens of Israeli settlers, accompanied by Israeli armed forces, broke into lands belonging to the Salim family in Sheikh Jarrah, East Jerusalem. They proceeded to attack local residents in an attempt to intimidate and displace them. #DefundRacism pic.twitter.com/NKGxNbulUg — Good Shepherd Collective (@Shepherds4Good) February 13, 2022

Решение суда о выселении десятков арабских семей вызвало крупные беспорядки в Иерусалиме в мае 2021 года, когда в рамках масштабных столкновений арабов с полицией дело дошло до штурма мечети Аль-Акса на Храмовой горе с сотнями пострадавших.

ХАМАС использовал эти события в качестве повода для начала военного обострения с Израилем в стремлении усилить собственное влияние как в Палестине, так и в мусульманском мире в целом. С 10 по 21 мая ХАМАС и Израиль обменивались ракетно-артиллерийскими и воздушными ударами, в результате чего погибли около 250 жителей Газы и получили ранения почти две тысячи. В то же время были убиты 12 израильтян при 350 раненых.