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Гендиректор ФФКР Коган отреагировал на допуск Валиевой к личному турниру ОИ

Олимпийские игры 2022
Гендиректор ФФКР Коган отреагировал на допуск Валиевой к личному турниру ОИ
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 14 февраля. Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске россиянки Камилы Валиевой к личному первенству на Олимпиаде в Пекине. Он назвал вердикт инстанции справедливым.

Коган поблагодарил Спортивный арбитраж за решение, которое говорит, что «здравый смысл восторжествовал». Он выразил надежду, что 15-летняя Валиева, несмотря на все трудности, которые выпали на ее долю, сможет собраться и достойно выступить в личных соревнованиях.

В разговоре с «Матч ТВ» Коган, отвечая на вопрос о возможности обжалования Международным олимпийским комитетом (МОК) решения, заявил: «Сейчас это не предмет для разговора».

CAS объявил, что Камила Валиева сможет продолжить выступать на Олимпиаде после допинг-скандала. Решение было принято с учетом статуса «защищенной персоны», поскольку спортсменке нет 16 лет.

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олимпийские игры коган валиева
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