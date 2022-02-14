Камила Валиева чисто откатала программу на тренировке в Пекине

Пекин, 14 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку после объявления Спортивного арбитражного суда о ее допуске к личному турниру Олимпийских игр в Пекине. Она чисто откатала программу.

Спортивный арбитраж в понедельник огласил решение по Валиевой. Он с учетом ее статуса «защищенной персоны» решил допустить 15-летнюю спортсменку до личных соревнований.

Валиева уже появилась на катке, где проходит тренировка. Спортсменка откатала программу без единой ошибки, выполнив 3А, 3F-3T, 3Lz-3T.

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Скандал разгорелся после победы россиян в командном турнире по фигурному катанию Олимпиады. Награждение было задержано из-за сомнительного допинг-теста ученицы Этери Тутберидзе. Спортивный арбитраж отклонил апелляции о временном отстранении россиянки. Валиева теперь официально сможет выступать на Играх.