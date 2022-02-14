Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 10:45
10:43
Происшествия
Драка с участием шести человек закончилась стрельбой возле кафе в Сосново
10:42
Происшествия
Петербурженка попала в больницу с черепно-мозговой травмой после падения сосульки с крыши
10:40
Олимпийские игры 2022
Гендиректор ФФКР Коган отреагировал на допуск Валиевой к личному турниру ОИ
10:38
Олимпийские игры 2022
Камила Валиева чисто откатала программу на тренировке в Пекине
10:38
Армия
Народная милиция ЛНР: Светлодарская дуга станет одной из главных целей для ВСУ
10:37
Олимпийские игры 2022
МОК рассчитывает, что Олимпиаду в Пекине запомнят не только по делу Валиевой
10:35
Общество
Мемориальный комплекс защитникам Отечества и часовню построят в мордовских Старых Найманах
10:32
Политика
Румынский военный Василеску: Путин раскрыл истинные мотивы США
10:31
Общество
Проект «Большое Золотое кольцо» будут обсуждать владимирцы
10:26
Политика
В партии Зеленского признали, что истерика вокруг «вторжения» России — это спецоперация США
Все новости

Народная милиция ЛНР: Светлодарская дуга станет одной из главных целей для ВСУ

Армия
Народная милиция ЛНР: Светлодарская дуга станет одной из главных целей для ВСУ
Федеральное агентство новостей

Луганск, 14 февраля. Основной удар ВСУ в случае наступления в Донбассе может прийтись на Светлодарскую дугу и дебальцевское направление, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, украинская армия может попытаться отрезать друг от друга республики Донбасса. В Луганске убеждены, что в ближайшее время могут быть организованы провокации со стороны ВСУ. Разведка ЛНР получила данные о том, что на одном из промышленных объектов с опасными производствами на Украине может быть организован постановочный теракт с гибелью людей, передают «Известия».

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин уточнил, что ВСУ продолжают концентрировать силы на трех направлениях — донецком, горловском и южном. Ждать ли предполагаемого наступления на каком-то одном из них или на всех, сказать пока сложно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев продолжает нагнетать обстановку в Донбассе, стягивая к линии разграничения дополнительные подразделения. Директор СВР России Сергей Нарышкин убежден, что ВСУ готовятся к полномасштабной агрессии, передает utro.ru.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Народная милиция ЛНР: Светлодарская дуга станет одной из главных целей для ВСУ
всу донбасс наступление
Комментировать