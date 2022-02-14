Народная милиция ЛНР: Светлодарская дуга станет одной из главных целей для ВСУ

Луганск, 14 февраля. Основной удар ВСУ в случае наступления в Донбассе может прийтись на Светлодарскую дугу и дебальцевское направление, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, украинская армия может попытаться отрезать друг от друга республики Донбасса. В Луганске убеждены, что в ближайшее время могут быть организованы провокации со стороны ВСУ. Разведка ЛНР получила данные о том, что на одном из промышленных объектов с опасными производствами на Украине может быть организован постановочный теракт с гибелью людей, передают «Известия».

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин уточнил, что ВСУ продолжают концентрировать силы на трех направлениях — донецком, горловском и южном. Ждать ли предполагаемого наступления на каком-то одном из них или на всех, сказать пока сложно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев продолжает нагнетать обстановку в Донбассе, стягивая к линии разграничения дополнительные подразделения. Директор СВР России Сергей Нарышкин убежден, что ВСУ готовятся к полномасштабной агрессии, передает utro.ru.