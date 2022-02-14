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МОК рассчитывает, что Олимпиаду в Пекине запомнят не только по делу Валиевой

Олимпийские игры 2022
МОК рассчитывает, что Олимпиаду в Пекине запомнят не только по делу Валиевой
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 14 февраля. Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс надеется, что Олимпиада в Пекине запомнится не только допинг-скандалом с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которую в итоге допустили до соревнований.

Скандал прогремел после победы россиян на командном турнире по фигурному катанию на ОИ-22 из-за сомнительного допинг-теста россиянки. Спортивный арбитраж вынес решение в пользу Валиевой, разрешив ей участвовать в личном турнире.

«Надеюсь, эти Олимпийские игры запомнят не по делу Валиевой. Важно, чтобы все было честно, чтобы СМИ могли все это освещать. Тем не менее больше освещают соревнования, а не дело Валиевой», — заявил Адамс в разговоре с прессой.

Он отметил, что подобные истории на Олимпиадах бывают. Однако стоит сконцентрироваться на спорте, добавил представитель МОК.

Камила Валиева после решения Спортивного арбитражного суда уже вышла на площадку, где провела тренировку. Спортсменка откатала программу без единой ошибки и вскоре приступит к борьбе за олимпийские медали в одиночном катании.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / МОК рассчитывает, что Олимпиаду в Пекине запомнят не только по делу Валиевой
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