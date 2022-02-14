Экономист Мильчакова назвала причины очередного ослабления рубля

Главной причиной ослабления рубля является внеочередное заседание ФРС, которое уже является сигналом об очень скором ужесточении монетарной политики в США. Такую позицию ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Утренние торги начались снижением курса рубля на фоне усиления геополитических рисков, следует из данных Московской биржи. Так, с раннего утра доллар дорожал до 78,29 рубля — максимума с 28 января. Евро при этом рос на 78 копеек — до 88,32 рубля.

Тем не менее чуть позднее рублю удалось почти отыграть потери: доллар прибавлял только 7 копеек (до 77,24 рубля), евро — 8 (до 87,62 рубля).

«Причин обвала рубля на самом деле много. Проще всего объяснять все информационными вбросами и политикой. Возможно, что такие события тоже влияют на рубль, но главной причиной, скорее всего, стало внеочередное заседание ФРС, которое уже является сигналом об очень скором ужесточении монетарной политики в США», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, по ее словам, Минфин возобновил покупки валюты на бирже согласно бюджетному правилу. Комментарии ЦБ РФ в пятницу оказались тревожными — регулятор обнародовал прогноз по коридору средней ключевой ставки в этом году в 9–11%. Значит, инфляция и дальше будет расти, и это не радует рынок.

«Пока ситуация со сроками повышения процентной ставки в США не прояснится, рынок будет лихорадить. Возможны также краткосрочные резкие движения в любую сторону на заявлениях Путина или Байдена относительно ситуации на Украине. В ближайшее время доллар может колебаться в рамках 75–77,5 рубля, евро — в рамках 86,5–88 рублей», — заключила Наталья Мильчакова.

Российская валюта сохраняет потенциал роста при ослаблении геополитического давления, заявил ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.