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Румынский военный Василеску: Путин раскрыл истинные мотивы США

Политика
Румынский военный Василеску: Путин раскрыл истинные мотивы США
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Бухарест, 14 февраля. Президент России Владимир Путин раскрыл истинные мотивы США, использовав тонкий ход и переиграв западную пропаганду. Такое мнение высказал бывший пилот румынских ВВС Валентин Василеску.

По словам военного эксперта, Путин давно раскусил замысел Вашингтона, поняв, что на публичные заявления Белого дома нельзя надеяться, пишет «ПолитРоссия». Все действия США расходятся со словами, поэтому российский президент использовал хитрую стратегию и в результате представил миру «рентгеновский снимок намерений, скрываемых в политическом подсознании Вашингтона».

Кроме того, Россия сделала три важных шага в рамках своей стратегии. Первый — предложения по вопросам безопасности в Европе, второй шаг касается Украины и диалога с высокопоставленными чиновниками, представляющими европейские страны НАТО.

Румынский военный Василеску: Путин раскрыл истинные мотивы США
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Поскольку они всего лишь выполняют роль марионеток Вашингтона, единственная цель, которую преследовала Москва, – добиться, чтобы на Украину оказали влияния и вернули ее к переговорам в "нормандском формате". России удалось этого достичь: встреча была проведена в Париже», — сказал Василеску.

Третьим шагом Москва сделает все возможное, чтобы предотвратить войну на Украине, заключил эксперт.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией, пишет НСН. По словам дипломата, Украина «пытается найти лучший выход».

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