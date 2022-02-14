Какие планы у принца Уильяма и Кейт Миддлтон в рамках карибского турне

Лондон, 14 февраля. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон собираются в турне по Карибскому бассейну. В марте в рамках празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы у них запланированы несколько поездок в жаркие страны, пишет Marie Clarie.
В планах четы 12 дней турне с посещением Багамских островов, Ямайки и Белиза. В Барбадос влюбленные заехать не смогут. Спустя 400 лет подчинения остров больше не подвластен британской короне. Теперь это независимое государство.
Возможно, природное обаяние герцогов Кембриджских не позволит поступить так же другим государствам Карибского бассейна. Не факт, что именно с этой целью Уильям и Кейт едут туда, но убедить население стран не отказываться от королевы в качестве главы государства было бы неплохо. Еще в декабре премьер-министр Эндрю Холнесс заявлял, что Ямайка должна стать независимой. В политическом истеблишменте Белиза тоже появляются сообщения о том, что страна может последовать примеру Барбадоса. В туре планируется немало мероприятий, направленных на завоевание публики.
Бывшая колония Барбадос получила независимость от Великобритании еще в 1966 году, но королева все равно формально оставалась главой государства. Теперь население страны составляет примерно 300 тысяч человек. Большинство жителей — потомки рабов, которых привезли на Карибские острова из Африки. Сделали это подданные Британской империи. Новый флаг Барбадоса фактически означает для государства полный разрыв с колониальным наследием.
Сейчас 95-летняя королева Елизавета II по факту является официальной главой 15 государств, включая Канаду и Австралию. По мнению политологов, после ее смерти многие государства откажутся от колониального прошлого.
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