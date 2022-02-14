Какие планы у принца Уильяма и Кейт Миддлтон в рамках карибского турне

Лондон, 14 февраля. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон собираются в турне по Карибскому бассейну. В марте в рамках празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы у них запланированы несколько поездок в жаркие страны, пишет Marie Clarie.

В планах четы 12 дней турне с посещением Багамских островов, Ямайки и Белиза. В Барбадос влюбленные заехать не смогут. Спустя 400 лет подчинения остров больше не подвластен британской короне. Теперь это независимое государство.